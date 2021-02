🎥 Giannis stuwt Milwaukee naar ruime overwinning en Paul George doet hetzelfde bij LA Clippers

Giannis Antetokounmpo en Paul George hebben nog maar eens laten zien wat ze allemaal in hun mars hebben. De eerste liet een triple-double optekenen, die laatste maakte 36 punten. Door hun inbreng boekten respectievelijk Milwaukee en de LA Clippers klinkende overwinningen.

Milwaukee kreeg Indiana over de vloer. Antetokounmpo speelde geen minuut in het vierde kwart. Milwaukee was dan al lang zeker van de zege, aangezien het de eerste drie kwarts compleet had gedomineerd. Giannis had zijn triple-double dan ook al beet: 21 punten, 14 rebounds, 10 assists. Indiana redde in het slot nog klein beetje de eer. Alhoewel. Met 130-110 kwamen er ook nu zware cijfers op het scorebord.

Een nog iets ruimere zege behaalde LA Clippers op het terrein van Cleveland. Dat had enkel in het tweede kwart iets in de pap te brokken en stuitte voorts op een voortreffelijke Paul George. Zijn 36 punten hielpen de Clippers aan een vlotte zege, zo moesten zijn ploegmaats niet veel hooi meer op hun vork nemen. Eindstand: 99-121.

Ook Phiadelphia beging geen uitschuiver. Het kon op zijn beurt rekenen op een sterke prestatie van één van zijn sterkhouders. De 34 punten en 11 rebounds van Embiid gaven de doorslag bij Charlotte. Dat moest met 111-118 de duimen leggen. Boston verloor wel in Sacramento met 116-111.