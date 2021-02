Belgian Cats pronken nog steeds met perfect rapport en geven hekkensluiter rammeling van 35 punten

Op weg naar het EK laten de Belgian Cats voorlopig helemaal niets liggen. In de voorronde had onze nationale damesploeg tot dusver alle matchen gewonnen en ook na het bezoek van Finland is dat nog altijd het geval. Finland kreeg een 82-47 om de oren.

Finland is dan ook het nummer vier en dus nummer laatst in de de groep. In het wedstrijdbegin lieten de bezoeksters nochtans zien dat zij ook kunnen basketballen. Het wilde lange tijd niet vlotten in de eerste helft bij België, al was de ruststand met 39-32 wel in het voordeel van Meesseman & co.

BELGIAN CATS DUWEN DOOR IN TWEEDE HELFT

Enkel nog wat doorduwen was noodzakelijk en dat deden de Belgische dames ook in de tweede helft. Delaere en Meesseman zorgden voor een echte kloof, Finland kon het niveau van voor rust niet aanhouden. Met het einde van het derde kwart in zicht pakten Vanloo en Hanne Mestdagh nog uit met een driepunter. Zo steeg de voorsprong boven de twintig punten en had België de zege eigenlijk op zak.

Het werden nog bijzonder zware cijfers. Ann Wauters mocht in de slotseconden de laatste korf maken. De Belgian Cats hakten Finland nog stevig in de pan. Het voornaamste is dat ze hun ongeslagen status in de EK-voorronde behouden.