Belgian Cat mag niet meespelen in EK-kwalificatiewedstrijden

Geen Serena-Lynn Geldof bij de Belgian Cats in de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden. Coronamaatregelen nekken haar deelname.

Geldof had de nodige negatieve coronatesten afgelegd en verbleef in isolatie, maar ze kreeg geen toestemming om te spelen. Portugal legt reizigers uit Spanje extra voorwaarden op.

“Omwille van administratieve problemen bij de grensovergang tussen Spanje en Portugal krijgt Serena-Lynn Geldof geen toestemming om met de Belgian Cats mee te spelen”, klinkt het in een mededeling van de basketbond. “Zij zal dan ook de bubbel van de Belgian Cats in het Portugese Porto verlaten en terugkeren naar haar club Cadi La Seu in Spanje.”

De Belgian Cats wonnen zonder Geldof van Finland (82-47). Zaterdag staat het laatste duel tegen thuisland Portugal op de agenda.