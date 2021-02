Okapi Aalst droomt van een bekerfinale: "Realistisch durven zijn"

Okapi Aalst werkt in The EuroMillions Cup, de Beker van België, vandaag en zondag de halve finale af met een dubbel duel tegen Filou Oostende.

Okapi Aalst wil vanavond in Oostende een goede uitgangspositie bij elkaar spelen in Oostende. “We moeten aan zee de return in Het Forum veiligstellen”, zegt sportief manager Anthony Mallego aan het Laatste Nieuws. “2021 is inderdaad mooi gestart. Zeker de kwalificatie tegen Bergen getuigt van professionalisme.”

Natuurlijk is tegen Oostende spelen nog een ander paar mouwen. “Oostende kan je vergelijken met Club Brugge: ze staan op eenzame hoogte. Het wordt een gezonde challenge waarbij we vooral onze terugwedstrijd in Het Forum moeten redden. In een kolkende thuishaven geef ik ons een kans, maar nu moeten we realistisch durven zijn.”

Mallego weet waar de sleutel van het duel zal liggen. “Als we de rebound kunnen beheersen, en dat kunnen we met onze centerspelers, zijn we absoluut niet kansloos. Deze halve finale zal misschien een aantal pijnpunten blootleggen. Het zal taxeren hoe ver we echt staan. Mits een goede wedstrijd en progressie in ons spel kunnen we onze plaats bij de top vier met Oostende, Bergen en Antwerpen weer bemachtigen.”