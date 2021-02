Topper tussen Boston Celtics en LA Clippers op het programma in de NBA, ook Milwaukee Bucks en Brooklyn Nets komen in actie

Een nieuwe dag, dus ook nieuwe wedstrijden in de NBA. Om 4u Belgische tijd krijgen we met een duel tussen de Boston Celtics en de LA Clippers wel een zeer mooie affiche. Daarnaast spelen de Milwaukee Bucks tegen de Cleveland Cavaliers en nemen de Brooklyn Nets het op tegen de Toronto Raptors.

De LA Clippers zijn met 17 overwinningen en 6 nederlagen uitstekend op dreef in de NBA. Ze staan daarmee net achter de Utah Jazz, maar ze doen wel even goed als de LA Lakers. Ook Boston doet het met 11 overwinningen en 9 nederlagen niet slecht en dus mag er gehoopt worden op een wedstrijd met heel wat spektakel.

Een andere ploeg die sterk bezig is dit seizoen, is Milwaukee. De Bucks, met grote ster Antetokounmpo, hebben al 13 keer gewonnen en verloren er slechts acht. De Cleveland Cavaliers (10 overwinningen, 12 nederlagen) zouden dan ook normaal geen probleem mogen vormen.

Nog een club om in de gaten te houden in het oosten, is Brooklyn (14 overwinningen, 9 nederlagen). De Nets zorgen de laatste wedstrijden voor heel wat spektakel met het trio Harden, Durant en Irving. Met de Toronto Raptors krijgen ze echter de NBA-kampioen van 2019 voor de kiezen, maar Toronto is met 9 zeges en 12 nederlagen aan een minder seizoen bezig. Toch blijft het een ploeg om in de gaten te houden.

Andere wedstrijden:

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers

Chicago Bulls - Orlando Magic

Utah Jazz - Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons - Phoenix Suns

Washington Wizards - Miami Heat