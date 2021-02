Utah Jazz blijft de fiere leider in de NBA na nieuwe overwinning, ook LA Lakers winnen en Jae'Sean Tate maakt indruk bij de Houston Rockets in overwinning tegen Memphis Grizzlies

Er stonden deze nacht vijf wedstrijden op het programma in de NBA. Utah Jazz haalde het van Atlanta Hawks en blijft zo leider. De LA Lakers wonnen dan weer van de Denver Nuggets en Jae'Sean Tate speelde een sterke wedstrijd bij de Houston Rockets.

Utah Jazz is aan een uitstekend seizoen bezig. De club won al 17 wedstrijden en verloor er slechts 5. Daardoor staan ze aan de leiding in het klassement en ook de Atlanta Hawks kon hen vannacht niet afstoppen. Het werd 112-91 voor de Jazz.

De LA Lakers speelden dan weer een topper tegen de Denver Nuggets. Bij de rust stonden de Lakers 12 punten in het krijt, maar na een sterke tweede helft (35-68) haalden ze het uiteindelijk wel met 93-114. LeBron James was opnieuw in uitstekende doen en haalde een triple-double (27 punten, 10 rebounds en 10 assists).

Ook de Houston Rockets blijven het de laatste tijd goed doen. Vannacht werd opnieuw gewonnen en deze keer was Memphis het slachtoffer. Het werd 115-103 tegen de Grizzlies. Jae'Sean Tate, ex-Antwerp Giants, speelde een sterke wedstrijd en in 31 minuten was hij goed voor 19 punten (7 op 9 Field Goals), 7 rebounds en 2 assists.

Twee andere wedstrijden van deze nacht:

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers: 121-105

Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 147 - 116