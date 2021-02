Antonia Delaere mikt op zesde zege van Belgian Cats

In het Portugese Matosinhos werken de Belgian Cats vandaag om 19 uur de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatieronde in poule G en versus het gastland Portugal af.

Op 12 november wonnen de Belgian Cats zonder Emma Meesseman en Kyara Linskens in Lissabon met 49-59 van Portugal.

De selectie van bondscoach Philip Mestdagh is na vijf opeenvolgende zeges enerzijds al zeker van groepswinst en anderzijds van een spot op Eurobasket (17-27 juni) in Spanje (Valencia) en Frankrijk (Strasbourg).

“Het leeft enorm in de groep om ongeslagen te blijven. We beëindigden nog nooit een kwalificatieronde zonder nederlaag. Tegen Portugal is de challenge dan ook om met een zesde opeenvolgende overwinning uit te pakken”, zegt Antonia Delaere.

“Belangrijk richting de EK-loting van 8 maart. We zitten dan in pot 1 en vermijden confrontaties in de eerste ronde met onder meer Frankrijk en Spanje. We willen tevens met een goed gevoel onze bubbel in Porto verlaten. Over een kleine drietal maanden start begin mei dan de voorbereiding op een drukke zomer met een derde opeenvolgende Eurobasket op een rij en een eerste Olympische Spelen,” aldus nog Antonia Delaere.