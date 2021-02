Filou Oostende heel dicht bij de bekerfinale in Vorst Nationaal

Filou Oostende schitterde vrijdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België met een 101-76 tegen Okapi Aalst. De finale wenkt.

Mwema was bij Oostende goed voor 23 punten. "Ik voel me goed, ik heb energie en mijn shots vielen binnen", vertelt Jean Marc Mwema aan KW. "Het duurde in het derde kwart efkes voor we scoorden. Daarna ging het toch wat vlotter. Maar dat moment was nog niet doorslaggevend. Het verschil bleef zo juist onder de tien puntjes hangen. Daarom ben ik blij dat het balleke in het vierde kwart mooi bleef rondgaan en dat we er nog een paar binnenshotten."

Toch is men bij Oostende op zijn hoede voor de terugwedstrijd van zondag. "Okapi zal aan een hoog tempo moeten basketten en wij trachten dat te drukken. Pas op: Aalst kan verrassen; we moeten oppassen! 25 punten is wel inderdaad veel. Dusan Djordjevic zei het na de zege meteen in de kleedkamer: we gaan zondag niet naar Aalst om ons te amuseren. We moeten naar de bekerfinale!"

Oostende is vrij hongerig naar een nieuwe bekerwinst. De voorbije negen jaar was de kustploeg wel kampioen, maar de voorbije twee edities van de beker gingen telkens naar de Giants. Die werden door Oostende in de kwartfinale uitgeschakeld.