Bondscoach Mestdagh kritisch ondanks perfect rapport van Belgian Cats: "Zo'n match op het EK en we liggen eruit"

De Cats trekken met een perfect rapport naar het EK in Frankrijk en Spanje. Maar bondscoach Mestdagh was toch niet zo tevreden over de prestatie van de Cats tegen Portugal.

België had aan Portugal een taaie klant en had dat vooral aan zichzelf te danken. "Als we een groot land willen zijn, moeten we dit soort wedstrijden eenvoudig winnen. Zonder Meesseman en Mestdagh zouden we een groot probleem hebben gehad", klinkt het in het postmatch interview.

"Dit was maar Portugal... Als we met ambitie naar het EK trekken, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen want dit was niet goed. Als we zo spelen, zullen we snel terug thuis zijn."

"De dames die de kans kregen om zich te tonen moesten dat doen en dat hebben ze niet allemaal gedaan, zeer jammer. We mogen trots zijn op hetgeen we verwezenlijkt hebben maar we moeten blijven werken aan onze pijnpunten", besluit de bondsoach.