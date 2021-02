Mechelen zet scheve situatie in terugmatch recht en gaat net als Oostende naar bekerfinale

Het is bekend welke twee ploegen voor de beker mogen spelen: Mechelen en Oostende. Bij Oostende waren ze daar eigenlijk al zeker van nadat ze in de heenmatch van de halve finales Aalst een pandoering gaven. Mechelen had nog heel wat meer werk op de plank liggen.

Mechelen had immers de heenmatch van zijn halve finale op eigen terrein verloren van Leuven met 70-79. In Leuven moesten dus negen punten goedgemaakt worden. Dat lukte eigenlijk probleemloos, want het speelde ditmaal wel met voldoende beweging en de thuisploeg liet het defensief afweten. Hierdoor konden spelers als Loubry en Foerts uitpakken van achter de driepuntlijn.

Ook een speler als Thompson zat goed in de partij, bij Leuven daarentegen lukte zo goed als niets. Kok deed er nog enkele spectaculaire dunks uit, om uiteindelijk zo bij een eindstand te komen van 54-83. Een overwinning met 29 punten verschil dus voor Mechelen en ruim voldoende om zich te plaatsen voor de finale van de beker.

TERUGMATCH VOOR DE STATISTIEKEN VOOR OOSTENDE

Het gaat het daarin opnemen tegen Oostende, dat in zijn halve finale meteen korte metten gemaakt had met Aalst met 101-76. De terugmatch was enkel nog voor de statistieken. Die eindigde op een gelijke stand, het werd 84-84. Ook Oostende had zo met volledige zekerheid zijn ticket voor de bekerfinale beet.