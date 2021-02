LA Lakers willen vannacht opnieuw naast Utah Jazz komen in klassement, ook Milwaukee Bucks komen in actie

Vannacht zijn de LA Lakers opnieuw aan zet in de NBA. De ploeg van LeBron James en Anthony Davis neemt het op tegen de Oklahoma City Thunder. Bij een overwinning komen ze opnieuw naast de Utah Jazz in het klassement.

Om 4u deze nacht komen de LA Lakers nog eens in actie in de NBA. De ploeg neemt het op tegen OKC. Bij een overwinning staan de Lakers op 19 zeges en zo komen ze naast de Utah Jazz in het klassement. Utah heeft wel één wedstrijd minder verloren.

Ook de Milwaukee Bucks zijn aan zet. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo krijgt een lastige tegenstander voorgeschoteld, want ze nemen het op tegen de Denver Nuggets. De Bucks hebben voorlopig 15 overwinningen en 8 nederlagen, terwijl de Nuggets op 12 overwinningen en 10 nederlagen staan.

Met de Houston Rockets en de Charlotte Hornets staan er nog twee attractieve ploegen tegenover elkaar. Bij Houston is het opnieuw uitkijken naar Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants), terwijl LaMelo Ball aan een sterk seizoen bezig is bij de Hornets.

Andere wedstrijden:

Washington Wizards - Chicago Bulls

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies

Golden State Warriors - San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns