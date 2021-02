Verrassing in de NBA! Derrick Rose verlaat de Detroit Pistons en keert terug naar ex-club

Derrick Rose verlaat de Detroit Pistons. Hij was één van de sterkhouders bij de club, maar hij heeft besloten om naar zijn ex-club terug te keren. De point guard gaat namelijk bij de New York Knicks aan de slag.

De New York Knicks hebben nog een nieuwe speler binnengehaald voor de rest van het seizoen. Het is een oude bekende, want ze plukken Derrick Rose weg bij de Detroit Pistons. In het verleden was Rose al aan de slag bij de Knicks.

Aangezien het gaat om een trade, mogen ook de Pistons nieuwe spelers verwelkomen. Zo maakt Dennis Smith Jr. de omgekeerde beweging en ook een 'second-round pick" in de NBA Draft in de toekomst zal voor de Pistons uitkomen in plaats van de New York Knicks.