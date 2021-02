🎥 Jae'Sean Tate pakt uit met indrukwekkend block op LaMelo Ball in de NBA

Jae'Sean Tate blijft indruk maken in de NBA. De ex-speler van de Antwerp Giants was deze nacht goed voor 13 punten tegen de Charlotte, maar vooral met een block op LaMelo Ball trok hij de aandacht naar zich toe.

Jae'Sean Tate heeft de overgang naar de NBA vlot verteerd. Hij draait de laatste weken goed mee in de rotatie van de Houston Rockets en sinds het vertrek van James Harden is Tate zelfs een starter voor de Rockets.

Deze nacht kwam hij 29 minuten in actie voor de Rockets en daarin was hij goed voor 13 punten, 4 rebounds, 1 assist en 1 block. Vooral met het block maakte hij indruk, want zo hield hij het jonge toptalent LaMelo Ball van een score. Ondanks de goede prestatie van Tate kon Houston niet winnen, want de Charlotte Hornets haalden het met 94-119. Hieronder kan u genieten van het block van Tate via de tweet van AT&T SportsNet SW.