Milwaukee Bucks halen het in topper van Denver Nuggets, LaMelo Ball maakt indruk tegen Houston Rockets

De Milwaukee Bucks hebben een vlotte overwinning geboekt in de NBA. Ze haalden het met 125-112 van de Denver Nuggets. Giannis Antetokounmpo toonde zich opnieuw met 30 punten en 9 rebounds. Hieronder vindt u deel één van deze nacht.

Bij de Milwaukee Bucks loopt het de laatste dagen uitstekend. De club won vannacht haar vijfde wedstrijd op rij in de NBA. Het werd 125-112 tegen de Denver Nuggets. Middleton (29 punten, 12 assists) en Antetokounmpo (30 punten en 9 rebounds) waren de sterkhouders bij de Bucks.

De Houston Rockets en Jae'Sean Tate zijn er niet in geslaagd om te winnen tegen de Charlotte Hornets. Het werd 94-119. Tate zelf was goed voor 13 punten, maar bij de Hornets was er een uitstekende prestatie van LaMelo Ball. De point guard was goed voor 24 punten, waaronder zeven driepunters, 7 rebounds en 10 assists.

Andere wedstrijden:

Washington Wizards - Chicago Bulls: 105-101

Cleveland Cavaliers - Phoenix Suns: 113-119