🎥 Utah legt dankzij Mitchell nu ook Boston over de knie en Philadelphia maakt einde van reeks van de Kings

Utah-Boston was zeker een affiche die tot de verbeelding sprak. Beide teams konden rekenen op een speler die de rest op sleeptouw nam. Aan het einde van de rit had Utah nog wel best wat overschot om opnieuw de overwinning te pakken. Ook Philadelphia proefde weer van de zege.

Utah kon opnieuw rekenen op de man die het team naar de top van de Western Conference piloteerde: Donovan Mitchell. Goed voor 36 punten in deze partij. Bij Boston scoorde Jaylen Brown er 33. Als geheel beschikte Utah in de tweede helft over het meeste scorend vermogen en zo maakte het het verschil. Met 122-108 boekte het alweer zijn vijfde overwinning op rij.

Sacramento is niet de ploeg met de grootste verwachtingen, maar was recent ook wel op dreef met vier opeenvolgende zeges en zeven overwinningen in de laatste acht matchen. Philadelphia maakte aan die mooie reeks een einde. Fox maakte wel 34 punten voor de Kings, maar daar stonden dan ook weer 25 punten en 17 rebounds van Embiid tegenover. De 76ers blijven op kop in de Eastern Conference en wonnen met 111-119.

In de andere wedstrijden in de NBA viel op dat New Orleans het vlot haalde van Houston met 130-101 en zo ook aan vier zeges op rij zit. De comeback van Derrick Rose leverde New York dan weer niet het verhoopte resultaat op. Het verloor nipt bij Miami met 98-96.