Kangoeroes speelt vanavond een voorproefje van de bekerfinale

Kangoeroes Basket Mechelen speelt vanavond in de EuroMillions Basketball League tegen Filou Oostende.

Dat duel is een voorproefje van de bekerfinale die op 21 maart gespeeld wordt. Bij Kangoeroes is de uitgelatenheid groot voor de bekerfinale. “De respons op dat finaleticket was enorm. Van overal reacties en enthousiasme, tot uit Nederland toe”, zegt coach Paul Vervaeck aan Het Laatste Nieuws.

En dat zorgt voor het nodige enthousiasme. De beker winnen wordt dan ook een doel op zich dit seizoen. “Dit geeft een boost, voor de hele club. Maar zie deze partij niet als een eerste weergave van die komende finale.”

Voor het duel van vanavond zijn er echter wat problemen voor Kangoeroes. “De omstandigheden zijn nu verre van ideaal: we missen Terry Deroover, die een klein herval aan zijn elleboogblessure kent. En Domien Loubry is twijfelachtig. Hij worstelt met een hielblessure, die bijkomend onderzoek vraagt.”