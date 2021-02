Pascal Angillis gaat volgend seizoen eersteprovincialer coachen

Pascal Angillis wordt volgend seizoen headcoach bij damesploeg Femina Habac Sint-Truiden in de Limburgse eerste provinciale.

Pascal Angillis moest noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière als profcoach bij Spirou Charleroi, toen zijn zoontje Sidi een kankerbehandeling moest krijgen. Ondertussen werkt Angillis voor een doe-het-zelfketen. Bij Femina Habac verzorgde hij al de specialisatietrainingen.

Volgend seizoen wordt hij er ook headcoach van de damesploeg in eerste provinciale. "Pascal Angillis wordt headcoach en jeugdcoördinator", klinkt het bij Femina Habac. "Femina Habac zet als familieclub haar sportieve ambities verder. Het haalt Pascal Angillis, voormalig headcoach van o.a. Limburg United en Spirou Charleroi in als trainer-coach van het A-team.”

Daarnaast neemt hij ook een andere taak nog op zich. “Meer nog, en daar zijn we heel erg trots op, zal hij de komende jaren ook de rol van jeugdcoördinator op zich nemen. In die rol zal hij naast het aansturen van jeugd- en specialisatietrainingen ook zijn kennis en ervaring overbrengen op de sportieve staf in een heus coach-the-coach project."