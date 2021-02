Sam Van Rossom maakt duidelijke keuze: "Kijk liever naar EuroLeague dan NBA"

Sam Van Rossom speelt met Valencia in de EuroLeague. Hij verkiest als kijker zelf ook de EuroLeague boven de NBA.

De twee zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. "NBA is natuurlijk veel spectaculairder, terwijl de EuroLeague veel tactischer is. Misschien is het daarom voor de neutrale kijker wel wat saaier", zegt Sam Van Rossom aan Sporza. "Ik begrijp wel dat de jeugd graag zotte dunks of driepunters ziet. In Europa zie je andere dingen. De EuroLeague draait meer om ploegspel. Het veld is ook wat anders, waardoor de ruimtes kleiner zijn. Ook daarom zie je bij ons minder dunks dan in de NBA."

En dat zie je ook aan spelers die in de twee speelden. "Omdat er in Europa meer tactisch gespeeld wordt, zie je ook vaak dat Amerikanen een aanpassingsperiode nodig hebben. Zelfs jongens met enkele jaren ervaring in de NBA hebben het vaak een tijdje moeilijk om zich aan te passen aan het tactische spel."

Als toeschouwer heeft Van Rossom snel zijn keuze gemaakt. "Voor mij was het nooit een doel om in de NBA te spelen. Ik voel me top in de EuroLeague, wat absoluut het hoogste niveau is in Europa. Het is geweldig om in die competitie mee te draaien. Ik denk dat het niveau wel wat onderschat wordt, al zullen de kenners het wel naar waarde schatten. De play-offs in de NBA zijn natuurlijk een ander verhaal. Als de intensiteit stijgt, is het aangenamer om te kijken. Maar in het reguliere seizoen verkies ik zeker de EuroLeague."