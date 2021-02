Filou Oostende zint op revanche tegen Bergen

Filou Oostende moet zaterdag naar het ongeslagen Bergen. Bergen kwam in de heenwedstrijd in Oostende winnen en dat wil de landskampioen rechtzetten.

Oostende verloor voor het eerst in de EuroMillions Basketball League van Bergen. “We waren toen slechts acht man sterk en misten Pierre-Antoine Gillet die voor ons langs beide kanten van het parket van cruciaal belang is", vertelt Dusan Djordjevic aan Het Laatste Nieuws.

Hij is er nu wel bij en dat moet mee het verschil maken. "Hij brengt ons veel energie en is offensief altijd een gevaar voor de tegenstander. We zijn er natuurlijk op gebrand om de verliesbeurt recht te zetten, als het kan graag met minstens vier punten."