Nieuwkomer wordt meteen uitgeroepen tot MVP bij Leuven Bears

De 22-jarige nieuwkomer Ryan Kriener kroonde zich in de bekerwedstrijden tegen Kangoeroes Basket Mechelen twee keer tot beste speler van Leuven Bears.

Buitenlandse spelers binnenhalen, het is op dit moment geen sinecure. "Corona heeft het mij niet gemakkelijk gemaakt. Mijn seizoen bij The University of Iowa stopte vorig jaar”, vertelt Kriener aan HLN. “Daarna kon ik even aan de slag in de Sloveense competitie bij Helios Suns. Het was nadien de bedoeling om in de Amerikaanse G-League aan te treden, maar dat kon niet.”

Ondanks zijn knappe prestaties was toch te zien dat hij wat achterstand heeft. “Naar het buitenland uitwijken was ook al niet evident. Ik ben blij dat ik opnieuw aan de slag kan gaan. Of ik een conditionele achterstand heb? Dat valt mee. In Iowa kon ik in goede omstandigheden de conditie onderhouden met goede begeleiders rondom mij. Ik mis enkel matchritme, maar dat kan ik alleen opdoen door te spelen."

Dat Kriener een meerwaarde zal zijn, dat liet hij meteen ook zien. "De quarantaine was lastig, omdat ik alleen was in een nieuw land. Het liet me wel toe om van de jetlag te bekomen. Intussen voel ik me dankzij de goede clubzorgen al helemaal thuis in Leuven. Tactisch moet ik mij uiteraard nog voort inwerken. Dat komt wel. Intussen wil ik de Bears naar een hoger tillen. Vrijdag al, in Luik."