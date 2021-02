Topper tussen Milwaukee Bucks en revelatie Utah Jazz in NBA, ook LA Lakers komen in actie

De grote verrassing dit seizoen in de NBA is voorlopig Utah Jazz. De ploeg staat op de eerste plaats in het klassement met 20 overwinningen en slechts 5 nederlagen. Zo doen ze net iets beter dan de LA Lakers (20 overwinningen, 6 nederlagen).

Een makkelijke opgave wordt het deze nacht zeker niet voor de Jazz, want ze nemen het op tegen de Milwaukee Bucks. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo staat op 16 overwinningen en 9 nederlagen en wil er vannacht maar al te graag een zeventiende zege aan toevoegen. Bij een overwinning van de Bucks, zouden de LA Lakers vannacht bij een overwinning over de Utah Jazz kunnen gaan. Er moet uiteraard wel gewonnen worden en met de Memphis Grizzlies krijgen ze een taaie tegenstander voorgeschoteld. Met de New Orleans Pelicans en de Dallas Mavericks staan nog twee interessante ploegen tegenover elkaar. Het jonge geweld bij de Pelicans (onder meer Williamson, Ball en Ingram) nemen het op tegen de jonge superster Luka Doncic. De wedstrijd is om 1u30 live te volgen op Eleven Sports. Andere wedstrijden: Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets New York Knicks - Washington Wizards San Antonio Spurs - Atlanta Hawks Detroit Pistons - Boston Celtics LA Clippers - Chicago Bulls Orlando Magic - Sacramento Kings Cleveland Cavaliers - Portland Trail Blazers