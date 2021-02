Utah Jazz blijft doorstomen en wint nu ook van Bucks, Lakers en Clippers laten ook geen steek vallen

In de NBA hebben de top 3 van de Western Conference geen steek laten vallen. Vooral Utah Jazz had een belangrijke wedstrijd te spelen.

Want Utah, de leider in de Western Conference, moest tegen de Milwaukee Bucks, het nummer 2 uit de Eastern Conference.

De Bucks moesten echter een hele wedstrijd achtervolgen en zagen hun achterstand met Utah Jazz enkel groter worden tijdens de wedstrijd. Uiteindelijk werd het 129-115 voor Utah Jazz.

Topscorer van de partij was Giannis Antetokounmpo met 29 punten, 15 rebounds en 6 assists maar de thuisploeg zette daar een ploegprestatie over van 4 spelers die allemaal minstens 25 punten gemaakt hadden.

De Lakers hadden wel wat moeite met de Memphis Grizzlies. De Grizzlies kwamen sterk uit de startblokken en stonden na 6 minuten al 20 punten voor. Maar de Lakers bleven rustig en knabbelden per minuut aan de achterstand. Bij het ingaan van het laatste kwart waren ze al op en over de Grizzlies gegaan en ook in het vierde kwart bleven ze doorgaan richting een 115-105 winst.

Anthony Davies was goed voor maar liefst 35 punten, 9 rebounds en 1 assist. LeBron James moest het stellen met 28 punten maar wel met een indrukwekkende dunk:

De LA Clippers blijven in het zog van hun stadsgenoten want zij wonnen tegen de Chicago Bulls met 106-125. De Clippers domineerden hheel de wedstrijd en zagen hun voorsprong vooral in het laatste kwart beduidend groeien.