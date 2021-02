🎥 Utah geeft leidersplaats glans en Philadelphia verliest, Oostende neemt revanche in eigen land

Utah had in zijn vorige wedstrijden overtuigend gewonnen van ploegen als Boston en Milwaukee. Dan mocht het bezoek van Miami geen probleem zijn en dat bleek ook. Philadelphia verloor wel, buitenshuis bij Phoenix. In eigen land wonnen Oostende en Brussels.

Utah staat al een tijdje aan de leiding in de NBA en is niet van plan om die positie snel uit handen te geven. Het boekte tegen Miami alweer zijn zevende overwinning op rij. In het eerste kwart moest de leider nog warm draaien. In kwarts 2 en 3 werd dan wel het verschil gemaakt. Utah haalde het uiteindelijk met 112-94.

In Phoenix - Philadelphia was er langs elke kant één uitblinker. Booker maakte voor Phoenix 36 punten, Embiid voor Philadelphia 35. De thuisploeg toonde dat het niet voor niets meedraait in de subtop in de Western Conference. Met 120-11 trok het de wedstrijd naar zich toe. Daarnaast waren er in de NBA ook nog zeges voor Indiana (in Atlanta), New York (tegen Houston) en Brooklyn (bij Golden State).

Ook in eigen land is er gebasket en stond er met Bergen - Oostende een topaffiche op het menu. Oostende had thuis nog verloren van Oostende, maar die uitschuiver werd in Wallonië grondig rechtgezet. Mwema was met 23 punten man van de match. Oostende won met 63-88. Net als Bergen incasseerde ook Mechelen een zware thuisnederlaag. Het moest met 63-83 de duimen leggen voor Brussels.