Kopzorgen bij LA Lakers: sterkhouder valt uit met achillespeesblessure

De LA Lakers verloren vannacht met 105-122 van de Denver Nuggets, maar het was niet het enige slechte nieuws voor de kampioen van vorig seizoen. Anthony Davis is namelijk uitgevallen met een achillespeesblessure.

Anthony Davis was de voorbije jaren al blessuregevoelig, maar vorig seizoen bleef hij zo goed als bespaard van blessures. Dit seizoen was hij er echter al een paar keer niet bij en tegen de Denver Nuggets is hij uitgevallen met een blessure.

Zo zou het gaan om een probleem aan de achillespees. Het is nog niet duidelijk hoe lang Davis out zal zijn, maar het is uiteraard wel een serieuze aderlating voor de ploeg van onder meer LeBron James en Kyle Kuzma.