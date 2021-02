Problemen voor Belgian Lions en Antwerp Giants: Vincent Kesteloot is besmet met het coronavirus

Er is bij de Antwerp Giants een coronabesmetting opgedoken. Vincent Kesteloot zou namelijk besmet zijn met het virus. Het zorgt ook voor problemen bij de Belgian Lions, want normaal zat Kesteloot in de selectie.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Vincent Kesteloot positief getest op het coronavirus. Het zorgt voor problemen bij de Antwerp Giants, want zo moet heel de staf en de spelersgroep in quarantaine. Zij worden getest en als de test negatief is, mogen ze opnieuw beginnen trainen.

Ook voor de Belgian Lions is het een probleem, want Vincent Kesteloot zat normaal in de selectie van de nationale ploeg. Hij reist dus niet mee af naar Litouwen en ook Vrenz Bleijenbergh, ploegmaat van Kesteloot bij de Antwerp Giants, zal niet in actie komen voor de Belgian Lions.