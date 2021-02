Elise Ramette speelt met Castors de absolute topper tegen haar ex-ploeg

Elise Ramette maakte vorige zomer de overstap van Sint-Katelijne-Waver naar Castors Braine in Top Division Women.

Woensdag staat de wedstrijd tussen Castors Braine tegen Sint-Katelijne-Waver gepland in Top Division Women. Beide ploegen zijn nog ongeslagen in de competitie. Een speciale match voor Elise Ramette die tot vorig seizoen bij Sint-Katelijne-Waver speelde. “Het blijft speciaal voor mij,” zei Elise Ramette aan InforBasket.

Een behoorlijke overstap naar een puur professioneel team. “SKW is de eerste club waarmee ik in Top Division Women heb gespeeld en dat zal zo blijven, wat er ook gebeurt. Ik ben relatief tevreden met mijn start van het seizoen bij Braine. Mijn aanpassing ging goed. Het belangrijkste verschil? Alles is hier veel professioneler. We trainen meer, en je moet altijd winnen, als het kan met stijl. Bij Sint-Katelijne Waver, was het een grote familie, we waren heel hecht.”