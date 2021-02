Utah Jazz wint de topper in de NBA van Philadelphia

De Utah Jazz blijven verbazen in de NBA. Ze wonnen nu ook de topper tegen Philadelphia 76ers met 134-123.

Het was meteen de 19de zege in 20 wedstrijden voor Utah, de opvallende leider na twee maand competitie in het Westen. De hele grote sterren spelen niet bij Utah, dat het vooral van het collectief moet hebben. Dat kwam tegen Philadelphia nog maar eens tot uiting.

Uitblinker bij de Utah Jazz was Jordan Clarkson. Hij was goed voor 40 punten, enkel Ben Simmons deed bij de 76ers met 42 punten beter. In het wedstrijdslot zorgde Royce O'Neale met drie driepunters voor de winst voor Utah.