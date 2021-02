🎥 Nieuwe nederlaag Milwaukee terwijl Lakers wel winnen, Harden brengt Brooklyn terug uit kansloze positie

Het is ook voor topteams niet altijd even gemakkelijk in de NBA. De LA Lakers spoelden de nederlaag uit hun vorige wedstrijd door met een overwinning. Milwaukee daarentegen ging opnieuw onderuit. Het strafste was misschien nog de comebackzege van Brooklyn.

Het was de eerste wedstrijd van de Lakers zonder de geblesseerde Anthony Davis. Het was afwachten wie het team op zijn schouders ging dragen en uiteraard deed LeBron James dat. Minnesota had liefst zes spelers in de dubbele cijfers, maar dat was niet voldoende om de Lakers te verrassen. Daarvoor waren de shots van de bezoekers te goed: 104-112 werd het.

Een ander verhaal is het bij Milwaukee, dat recent ook al nederlagen leed bij Utah, Phoenix en Oklahoma. Thuis tegen Toronto ging het al niet veel beter, ook al was Giannis Antetokounmpo weer top met 34 punten. Toronto had met VanVleet (33 punten) ook wel zijn veelscorer. De Raptors waren beter in de tweede helft en versloegen Milwaukee zo met 113-124.

Daarnaast vielen er nog enkele bijzondere prestaties te noteren. Harden maakte 38 punten voor Brooklyn en leidde zo de comeback van zijn team. De Nets stonden op een gegeven moment 24 punten achter, maar wonnen alsnog in Phoenix met 124-128. Jokic maakte 43 punten voor Denver, maar dan nog waren het de Boston Celtics die met 112-99 aan het langste eind trokken.