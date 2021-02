Maxime De Zeeuw moet serieus creatief zijn om bij Belgian Lions te geraken

De Belgian Lions spelen de resterende twee EK-kwalificatiewedstrijden in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Voor Maxime De Zeeuw was het geen sinecure om daar te geraken.

De Zeeuw speelt op dit moment bij het Israëlische Hapoel Holon, vlakbij Tel Aviv. Door de coronamaatregelen zijn er echter geen lijnvluchten uit Israël.

De 33-jarige basketter zocht toch een oplossing en vond die ook. Hij vloog met een privéjet van Irsaël naar Polen met de Israëlische nationale ploeg die daar moet spelen.

Van daaruit moest hij nog een rit van 800 kilometer met de auto richting Vilnius maken. “Een chauffeur wachtte mij op, we deden er ruim negen uur over om via besneeuwde wegen het hotel van de Belgian Lions te bereiken. Dit was een bangelijke belevenis” getuigt De Zeeuw bij GVA.

Hij maakte een ommekeer van 36 graden. Hij vertrok bij 20 graden in Tel Aviv, in Vilnius was het maar liefst -16 graden.