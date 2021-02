LeBron James of toch het trio Harden, Irving en Durant? LA Lakers staan voor topper tegen Brooklyn Nets

Komende nacht staat om 4u een echte topper op het programma in de NBA. De LA Lakers nemen het namelijk op tegen de Brooklyn Nets. De Lakers moeten het wel zonder Anthony Davis doen, maar LeBron James maakt dit seizoen heel wat indruk.

Deze nacht staan de LA Lakers en de Brooklyn Nets tegenover elkaar in de NBA. Beide ploegen zijn aan een uitstekend seizoen bezig, want de Nets hebben 18 overwinningen en 12 nederlagen, terwijl de Lakers aan 22 overwinningen en 7 nederlagen zitten.

De Lakers kunnen voorlopig dus iets betere statistieken voorleggen, maar toch lijken de Nets de favoriet te zijn voor deze nacht. Bij de Lakers missen ze namelijk Anthony Davis, één van de absolute sterkhouders van het team. Toch blijft het met een zekere LeBron James altijd een ploeg om in de gaten te houden.

Bij de Brooklyn Nets is het nog niet echt duidelijk wie er bij zal zijn, maar met James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving beschikt de ploeg over een zeer gevaarlijk trio. Bij een overwinning komen de Nets mee aan de leiding in het oosten naast de Philadelphia 76ers.

Andere wedstrijden:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks

Miami Heat - Sacramento Kings