🎥 Rookie van Minnesota Timberwolves maakt indruk in de NBA met spectaculaire dunk

In de NBA heeft Anthony Edwards deze nacht uitgepakt met een zeer straffe dunk. De rookie van de Minnesota Timberwolves vloog over Yuta Watanabe om te scoren. De Toronto Raptors haalden het uiteindelijk wel met 86-81.

Anthony Edwards heeft deze nacht indruk gemaakt in de NBA. Met een straffe dunk over Yuta Watanabe zorgde de rookie ongetwijfeld voor het punt van de avond. Het was wel niet voldoende voor de overwinning, want de Minnesota Timberwolves verloren met 86-81 van de Toronto Raptors.

Hieronder kan u via de twitterpagina van de NBA de beelden bekijken van de dunk van Anthony Edwards: