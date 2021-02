Belgian Lions kwalificeren zich met demonstratie voor EK basketbal

België was al leider in zijn groep in de EK-voorronde. De Belgian Lions wisten dus: mits een overwinning tegen Denemarken is het EK-ticket binnen. Dit werd ook verwezenlijkt, zelfs met enige brio. De Lions lieten De Denen kansloos en mogen dus naar het EK.

Al vroeg in de wedstrijd was er enige geruststelling in het Belgische kamp, omdat er met 20-12 al snel een kloof op het scorebord flikkerde. België toonde zich een goed collectief, maar kreeg in het begin van het tweede kwart enkele driepunters om de oren. Zo stond het 24-23 en was alles weer mogelijk.

BOMMEN VAN GILLET EN VANWIJN VERGROTEN KLOOF

Met de rust in zicht plaatsten de Lions al een nieuw tussenspurtje. Toen de Zeeuw dan de eerste score uit de tweede helft voor zijn rekening nam, stonden de Belgen weer negen punten voor. Ditmaal volgde er geen antwoord meer van de Denen. Integendeel, via de bommen van Gillet en Vanwijn ging het richting 66-49 aan het einde van het derde kwart.

De kloof dook nadien zelfs boven de twintig punten, de Belgian Lions waren zo zegezeker. Nadien was het enkel nog kwestie om de wedstrijd beheerst uit te spelen. Op offensief vlak was Obasohan de drijvende kracht langs Belgische zijde. Eindstand in dit duel is 88-65. Voor de vijfde opeenvolgende keer zal België er op het EK basketbal bij zijn.