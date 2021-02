Utah Jazz weet opnieuw wat verliezen is, zeer straffe double-double van Joel Embiid bij de Philadelphia 76ers

Het was al een tijdje geleden, maar Utah Jazz heeft nog eens verloren in de NBA. De leider in de Amerikaanse basketbalcompetitie verloor met 112-116 van de LA Clippers. Embiid maakte dan weer indruk bij de Philadelphia 76ers. Hieronder vindt u deel 1 van de uitslagen van deze nacht.

De LA Clippers verloren enkele dagen geleden nog van de Utah Jazz, maar deze nacht hebben ze die nederlaag goedgemaakt. Het werd 112-116 tegen de leider in de NBA. Leonard was de uitblinker bij de Clippers met 29 punten. De Philadelpia 76ers wonnen dan weer met 105-112 van de Chicago Bulls. Niets opvallend zou u denken, maar de prestatie van Joel Embiid was dat wel. De center van de 76ers was goed voor 50 punten en 17 rebounds, een zeer knappe double-double. Andere wedstrijden: Detroit Pistons - Memphis Grizzlies: 95-109 Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 132-114