Terry Deroover verlaat volgend seizoen Kangoeroes Basket Mechelen

Het seizoen is nog niet eens zo ver, of er is al een transfer voor volgend seizoen. Terry Deroover maakte op sociale media bekend dat hij volgend seizoen naar de hoofdstad trekt.

Terry Deroover zal na dit seizoen niet langer voor Kangoeroes Basket Mechelen spelen. Hij verlaat op het einde van het seizoen na twee jaar Kangoeroes Mechelen om voor Phoenix Brussels te spelen. Hij tekende er een contract van drie jaar als speler, maar wordt daarnaast ook technisch directeur van de jeugdopleiding. Deroover is Brusselaar en kijkt ongelofelijk uit naar dit avontuur. "Ik ben fier en opgewonden om volgend seizoen mijn stad te vertegenwoordigen", schrijft hij op sociale media. "Bruxelles, ma belle!"