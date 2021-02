Brooklyn Nets halen het in topper van LA Clippers, nederlaag voor de Boston Celtics

De Brooklyn Nets zijn aan een sterke periode bezig. Nadat ze enkele dagen geleden al konden winnen van de LA Lakers, moesten nu ook de LA Clippers eraan geloven. Het werd 112-108. Hieronder vindt u deel één van de uitslagen deze nacht.

Bij de LA Clippers waren zowel Kawhi Leonard als Paul George van de partij en ze speelden samen opnieuw een sterke wedstrijd. Samen waren ze goed voor 63 punten. Het was echter niet voldoende voor de overwinning, want de Brooklyn Nets haalden het met 112-108 dankzij onder meer 37 punten, 11 rebounds en 7 assists van James Harden. Ook Irving was goed voor 28 punten en 8 assists.

Bij de Boston Celtics loopt het minder dit seizoen. De club verloor deze nacht van de New Orleans Pelicans met 115-120 na overtime en daardoor hebben de Celtics nu 15 overwinningen en 15 nederlagen dit seizoen. Tatum scoorde wel 32 punten voor de Celtics, maar Ingram (33 punten) en Williamson (28 punten, 10 rebounds) waren de uitblinkers bij de Pelicans.

Andere wedstrijden:

Oklahoma City Thunder - Cleveland Cavaliers: 117-101

Detroit Pistons - Orlando Magic: 96 - 105