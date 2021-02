Ex-trainer van Bree gaat in de NBA aan de slag als coach

De Minnesota Timberwolves kennen een moeilijk seizoen in de NBA. De ploeg van sterspeler Karl-Anthony Towns zit voorlopig aan 7 overwinningen en 24 nederlagen. Daarom is er beslist om een nieuwe coach aan te stellen.

Karl-Anthony Towns & co krijgen een nieuwe coach. Ryan Saunders is aan de deur gezet en er is gekozen voor Chris Finch. Finch was tot voor deze job assistent-trainer bij de Toronto Raptors. Het is zijn eerste kans als eerste coach in de NBA.

Chris Finch heeft een Belgische link, want volgens Sporza was hij in het seizoen 2004-2005 nog aan het werk als trainer bij Bree. Daar won hij onder meer de Belgische landstitel mee. Nu moet hij de Timberwolves opnieuw aan overwinningen helpen.