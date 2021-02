Haalbare kaarten voor de LA Lakers en Utah Jazz deze nacht in de NBA

Komende nacht staan zes wedstrijden op het programma in de NBA. Zo komen onder meer de LA Lakers en de Utah Jazz in actie. De Lakers spelen tegen de Washington Wizards, terwijl de Jazz het moeten opnemen tegen de Charlotte Hornets.

De LA Lakers hebben het moeilijk de laatste dagen, want met nederlagen tegen de Miami Heat en de Brooklyn Nets hebben ze iets recht te zetten. Ze missen met Anthony Davis uiteraard wel een sterkhouder, maar normaal gezien mag de tegenstander van vannacht, de Washington Wizards, geen probleem zijn voor de Lakers. Toch is het afwachten welk niveau Beal en Westbrook, de sterspelers van de Wizards, zullen halen.

Met Utah Jazz komt ook de verrassende leider in de NBA deze nacht in actie. De club neemt het om 3u Belgische tijd op tegen de Charlotte Hornets. De Hornets zijn aan een wisselvallig seizoen bezig, maar met LaMelo Ball beschikt de ploeg wel over een veelbelovend talent.

Ook Jae'Sean Tate en de Houston Rockets zullen een wedstrijd afwerken. Om 2u Belgische tijd spelen de Rockets tegen de Chicago Bulls. De Bulls hebben dit seizoen 13 overwinningen en 16 nederlagen, terwijl de Rockets aan 11 overwinningen en 17 nederlagen zitten.

Andere wedstrijden:

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks

Miami Heat - Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns