Makkelijke overwinning voor Milwaukee Bucks, Toronto Raptors te sterk voor Philadelphia 76ers

De Milwaukee Bucks hebben deze nacht vlot hun wedstrijd gewonnen. Het werd 115-128 tegen de Sacramento Kings. De Philadelphia 76ers verloren dan weer met 103-110 van de Toronto Raptors.

De Milwaukee Bucks waren deze nacht een maatje te groot voor de Sacramento Kings. De Bucks hadden heel de wedstrijd een mooie bonus en zouden die niet meer uit handen geven. Het werd 115-128 dankzij onder meer 38 punten en 18 rebounds van sterspeler Giannis Antetokounmpo.

Zo komen de Bucks opnieuw in de buurt van de Philadelphia 76ers in het oosten, want de 76ers verloren deze nacht met 103-110 van de Toronto Raptors. Embiid scoorde dan wel 25 punten en pakte 17 rebounds, maar het was niet voldoende voor de overwinning.

Andere wedstrijden:

Minnesota Timberwolves - New York Knicks: 99-103

Denver Nuggets - Atlanta Hawsk: 115-123