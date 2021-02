LA Lakers gaan door een moeilijke periode en verliezen na overtime van de Washington Wizards

Het draait voorlopig niet bij de LA Lakers. Ze moeten het nu al enkele matchen zonder Anthony Davis doen, want de sterkhouder is uitgevallen met een blessure, en het lijkt niet echt te draaien zonder hem. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

De LA Lakers hebben vannacht opnieuw verloren. De Washington Wizards waren met 127-124 na overtime te sterk voor de Lakers. Het is al de derde nederlaag op rij voor LeBron James & co, maar ze blijven voorlopig wel op de tweede plaats in het westen. Bij de Wizards maakten sterspelers Beal (33 punten) en Westbrook (32 punten, 14 rebounds) indruk.

Bij de Houston Rockets lijkt het dan weer helemaal niet te draaien. Na het vertrek van James Harden enkele weken geleden staan de Rockets nu op 11 overwinningen en 18 nederlagen. Vannacht verloor Houston met 120-100 van de Chicago Bulls. Jae'Sean Tate kreeg de meeste minuten van alle spelers van Houston vannacht en was daarin goed voor 12 punten, 8 rebounds en 2 assists.

Andere wedstrijd:

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 92 - 102