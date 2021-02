Emma Meesseman schittert en zet een zoveelste trofee in haar prijzenkast

De reeds ronduit schitterende carrière van Emma Meesseman heeft nog wat meer glans gekregen. Ze heeft weer maar eens een prijs gepakt. Niet met het Amerikaanse Washington deze keer, wel met Ekaterinburg, haar club in Rusland.

Het gaat niet om een prijs in competitieverband. Het is de Supercup die Ekaterinburg ditmaal heeft binnengehaald. De ploeg van Meesseman is wel reeds landskampioen in Rusland en mocht daarom ook in de Supercup aantreden.

BIJ DE RUST AL ZEGEZEKER

Tegenstander was bekerwinnaar Orenburg. Meesseman liet al zien dat ze de goede vorm te pakken heeft en kroonde zich weer tot sterkhoudster van haar team: de Belgian Cat kwam uit op 27 punten. Bij de rust hadden Meesseman en haar teamgenoten hun schaapjes ook al op het droge, bij een voorsprong van 48-25.

Die kloof van meer dan twintig punten bleef ongeveer status quo in de tweede helft. Ekaterinburg won met 93-68 en veroverde dus de Russische Supercup.