🎥 Indrukwekkend Utah geeft Lakers ervan langs in topaffiche

Het is dé topper waar iedereen op zat te wachten: Utah, de revelatie met het beste rapport, tegen de Lakers, de regerende kampioen. Voor de Lakers kwam de wedstrijd echter op het verkeerde moment. Er stond geen maat op Utah, dat verder door de competitie raast.

De Lakers zitten net nu in een mindere periode en missen vooral de geblesseerde Anthony Davis. Als dan ook James niet verder geraakt dan 19 punten, weet je het wel. Bij Utah hadden ze niet eens een speler die aan dat aantal geraakte, maar daar hadden ze wel verschillende spelers die de lasten netjes verdeelden. Liefst zes spelers zaten in de dubbele cijfers: het bewijs van het sterke collectief bij Utah.

Na 48 minuten had een indrukwekkend Utah met 114-89 het pleit gewonnen. De Lakers wonnen enkel het laatste kwart, en dan nog nipt. Met dez overwinning erbij verstevigt de Jazz nog maar eens zijn leidersplaats in de reguliere NBA-competitie.

Elders was er ook reden tot vreugde bij Oklahoma, dat San Antonio klopte dankzij een buzzer-beater van Dort met 102-99. Gedurende de wedstrijd was OKC-guard Gilgeous-Alexander eigenlijk de grote man met 42 punten. Boston ging onderuit in Atlanta met 127-112 en Miami haalde het van Toronto met 116-108.