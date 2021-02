🎥 Milwaukee lacht na 'Giannis vs Zion-show', Philly wint weer in eigen huis maar LA Clippers zwaar onderuit

Zalig toch, als twee van die absolute kleppers als Giannis Antetokounmpo en Zion Williamson op de top van hun kunnen presteren. Dat is wat het geval was tijdens de partij tussen Milwaukee en New Orleans. In andere wedstrijden was er onder ander een zege voor Philadelphia en verlies voor de Clippers.

Giannis was de uitblinker langs de kant van Milwaukee en Zion bij New Orleans, zoveel was wel duidelijk. Giannis was topschutter met 38 punten, Zion moest met zijn 34 punten niet veel onderdoen. Met Middleton had Milwaukee naast Antetokounmpo nog een speler die meer dan 30 punten maakte en dat maakte het wel wat gemakkelijker. Al was het wel spannend: Milwaukee won uiteindelijk met 129-125.

Wat deden de andere topteams in de NBA? Wel, Philadelphia blijft een moeilijk in te nemen burcht. Dat heeft ook Dallas aan de lijve mogen ondervinden. Met vijf spelers in de dubbele cijfers maakte Philadelphia er een sterke collectieve prestatie van. Het won de eerste drie kwarts en had zo zijn schaapjes al op het droge. De eindscore in Philadelphia was 111-97.

Een heel ander verhaal bij de LA Clippers. Dat zag hoe Leonard en George maar niet op dreef geraakten en dan wordt het al moeilijk. Een pluim dus voor de defensie van tegenstander Memphis, dat met zes spelers in de dubbele cijfers de offensieve inbreng ook mooi verdeelde. Memphis stuurde LA weer huiswaarts met een klinkende 122-94.