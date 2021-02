Ibrahima Fall Faye verlaat de Antwerp Giants en gaat in Frankrijk aan de slag

De Antwerp Giants hebben dit seizoen al enkele sleutelspelers verloren. Eerst koos Speedy Smith voor een andere uitdaging en nu heeft ook Ibrahima Fall Faye besloten om de Belgische club te verlaten.

De Giants hebben zelf laten weten dat hun center in Frankrijk aan de slag zal gaan. Er is namelijk een akkoord bereikt met Monaco. Bij de Giants gaan ze nu op zoek naar andere spelers, want met Roby Rogiers is er nog speler die een lange tijd aan de kant zal staan met een blessure.

Telenet Giants Antwerp and @fall_faye have reached a mutual agreement on a transfer of the Senegalese center to @ASMonaco_Basket.



Thanks for the entertaining seasons and all the best for your future career, Ibou!



