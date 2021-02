LA Lakers doorbreken negatieve spiraal en winnen nog eens onder leiding van LeBron James

Na vier nederlagen op rij zijn de LA Lakers er nog eens in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de NBA. De Portland Trail Blazers gingen met 102-93 voor de bijl.

Niemand minder dan Lebron James was (opnieuw) de MVP bij de Lakers. Met 28 punten, 11 rebounds en 7 assists was hij de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. Al deed Dennis Schröder met 22 punten ook zijn duit in het zakje. Portland probeerde via Damian Lillard (35 punten) gelijke tred te houden maar dat lukte hen niet.

Vooral na de pauze namen de Lakers afstand van de Trail Blazers. De bezoekers waren goed begonnen en stonden twee quarters op voorsprong. Maar in het derde kwart kwam de ommekeer er. Caruso zorgde met Harrell en Kuzma voor de voorsprong, LeBron diepte die verder uit.

Leider laat punten liggen

In de Western Conference staan de Lakers op de derde plaats. Stadsgenoot LA Clippers staat op de tweede plaats en won afgelopen nacht van de Memphis Grizzlies met 99-119. Leider Utah Jazz verloor dan weer van Miami Heat met 124-116.

Ook Golden State blijft voorlopig winnen,, voor de derde keer op rij. Tegen de Charlotte Hornets werd het 130-121. Steph Curry en Kelly Oubre Jr. verdeelden daar de buite met 29 en 27 punten. Binnen twee dagen nemen de Golden State Warriors het op tegen de Lakers.