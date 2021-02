Dallas Mavericks halen het in topper van Brooklyn Nets, Denver Nuggets maken indruk tegen Oklahoma City Thunder

Geen nieuwe zege voor de Brooklyn Nets in de NBA. De ploeg van James Harden verloor met 115-98 van de Dallas Mavericks. Kyrie Irving en Kevin Durant waren er niet bij voor de Nets. Harden scoorde 29 punten, maar toch was de zege voor Dallas. Doncic was goed voor 27 punten. De Denver Nuggets hebben dan weer indruk gemaakt tegen Oklahoma City Thunder. Het werd 126-96 voor Denver. Nikola Jokic, de sterspeler van de Nuggets, was goed voor een triple-double (19 punten, 11 rebounds en 13 assists). Andere wedstrijd: New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs: 114-117