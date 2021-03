Belgian Cats blijven nummer zes in de wereld en kennen programma voor Olympische Spelen

De Belgian Cats staan voor een drukke zomer met het EK en de Olympische Spelen. De loting voor Tokio was er al, nu is ook het programma bekendgemaakt.

De Belgian Cats blijven nummer zes op de wereldranglijst van de FIBA. Het klassement werd aangepast na de EK-kwalificatiewedstrijden van vorige maand. Op 8 maart kennen ze hun tegenstanders voor het EK in Straatsburg en Valencia (17-27 juni).

Voor de Olympische Spelen was de loting al gehouden, nu is ook de planning van de wedstrijden bekendgemaakt. De troepen van Philip Mestdagh openen op dinsdag 27 juli tegen Australië om 10u20 Belgische tijd. Op vrijdag 30 juli volgt om 3 uur de match tegen Puerto Rico. De laatste poulewedstrijd is op maandag 2 augustus om 10.20 uur tegen China.

De kwartfinales vinden plaats op woensdag 4 augustus, de halve finales volgen op vrijdag 6 augustus. De finale staat op de laatste dag van de Spelen op het programma: zondag 8 augustus, de wedstrijd voor het brons wordt al op zaterdag 7 augustus afgewerkt.