Jae'Sean Tate en Houston Rockets krijgen meteen kans om zware nederlaag door te spoelen, ook Utah Jazz en Philadelphia 76ers in actie

Een nieuwe nacht en dus ook heel wat nieuwe NBA-matchen. Zo komen vannacht onder meer de Houston Rockets met Jae'Sean Tate, Utah Jazz, Philadelphia 76ers en Brooklyn Nets in actie.

De Houston Rockets hebben iets recht te zetten. De voorbije nacht werd namelijk kansloos verloren tegen de Memphis Grizzlies met 133-84. Vannacht krijgen Jae'Sean Tate en co de kans om het goed te maken tegen de Cleveland Cavaliers.

Ook de ploeg van het moment, de Utah Jazz, komt vannacht in actie. Utah zal het moeten opnemen tegen een ploeg met veel jong geweld, want ze spelen tegen de New Orleans Pelicans van onder meer Zion Williamson en Lonzo Ball.

Daarnaast komen er met de Brooklyn Nets en de Philadelphia 76ers nog twee topploegen uit het oosten aan bod. Brooklyn zal het opnemen tegen de San Antonio Spurs, terwijl Philadelphia met de Indiana Pacers een taaie tegenstander voorgeschoteld krijgt.

Andere wedstrijden:

Dallas Mavericks - Orlando Magic

Denver Nuggets - Chicago Bulls

Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers