Houston Rockets verliezen opnieuw, sterke prestatie Luka Doncic en vlotte overwinning voor Philadelphia 76ers

De Houston Rockets hebben het de laatste weken knap lastig zonder James Harden. Na de zware nederlaag tegen de Memphis Grizzlies gisteren, werd de voorbije nacht met 101-90 verloren van de Cleveland Cavaliers. Hieronder vindt u het laatste deel van deze nacht.

Met 11 overwinningen en 22 nederlagen zullen de Rockets snel uit een ander vaatje moeten tappen als ze er bij willen zijn in de play-offs. Zonder James Harden, die een tijd geleden naar de Brooklyn Nets is vertrokken, lijkt het een zeer moeilijke opdracht, want ook vannacht werd verloren. Het werd 101-90 voor de Cleveland Cavaliers. Jae'Sean Tate kwam van de bank en scoorde vijf punten.

Een ploeg bij wie het wel vlot draait, is de Philadelphia 76ers. Vannacht hebben ze hun 23ste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 114-130 tegen de Indiana Pacers. Embiid was nog maar eens de uitblinker met 24 punten en 13 rebounds.

Ook Luka Doncic kan terugkijken op een sterke prestatie. De Dallas Mavericks haalden het met 130-124 van de Orlando Magic en de Sloveen was daarin goed voor 33 punten, 10 rebounds en 9 assists. Net geen triple-double dus voor de point guard.