Kraker tussen LA Clippers en Boston Celtics op het programma in de NBA, Ook Milwaukee Bucks en LA Lakers komen in actie

Leuke wedstrijd in de NBA deze nacht. De LA Clippers en Boston Celtics zullen het namelijk tegen elkaar opnemen. Daarnaast moeten de Milwaukee Bucks tegen de Denver Nuggets en staan de LA Lakers tegenover de Phoenix Suns.

De LA Clippers en Boston Celtics zijn beide aan een goed seizoen bezig. De Clippers staan op de derde plaats in het westen met 24 overwinningen en 12 nederlagen, terwijl de Boston Celtics op de zesde plaats staan in het oosten met 17 overwinningen en even veel nederlagen. De Clippers zijn dus misschien wel favoriet, maar met een ploeg als Boston ben je nooit klaar. De wedstrijd wordt om 1u30 live uitgezonden op Eleven Sports.

Eén van de vijf ploegen die boven Boston staat in het oosten, is de Milwaukee Bucks. De ploeg van Antetokounmpo telt 21 overwinningen en 13 nederlagen en staat daarmee op de derde plaats. Een makkelijke opgave wordt het niet voor de Bucks deze nacht, want met de Denver Nuggets (zevende in het westen met 19 overwinningen en 15 nederlagen) krijgen ze een taaie tegenstander voorgeschoteld.

Hetzelfde voor de LA Lakers, want ook de tweede in het westen (24 overwinnigen, 11 nederlagen) staat voor een zware opgave. De Lakers nemen het op tegen de Phoenix Suns, de ploeg van onder meer Chris Paul en Devin Booker. De Suns doen het uitstekend dit seizoen en staan op een verrassende vierde plaats in het westen met 22 overwinningen en 11 nederlagen.

andere wedstrijden:

Memphis Grizzlies - Washington Wizards

Atlanta Hawks - Miami Heat

New York Knicks - San Antonio Spurs