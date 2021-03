Moet Christophe Beghin volgend seizoen vertrekken bij Antwerp Giants?

In de wandelgangen circuleren enkele namen voor een nieuwe coach bij Antwerp Giants volgend seizoen. Voorzitter Verhoeven licht de situatie toe.

Op dit moment lijkt er geen probleem voor Beghin. “We hebben de sportieve staf ook duidelijk gemaakt dat we hen vertrouwen geven”, vertelt voorzitter Bjorn Verhoeven aan GVA.

Toch heeft Verhoeven wel zaken die zeker behaald moeten worden. “Wij hebben geen cultuur van coaches buiten gooien, we zullen dat ook nu niet doen. Ik hoop dat we de reguliere fase in de top drie afsluiten en dat we zeker zijn van Europees basketbal. En dan zien we wel in de play-offs.”

De namen van Roel Moors en Sam Rotsaert circuleren in de wandelgangen. “Roel Moors is een clubicoon, zijn naam zal altijd met ons verbonden blijven. De coach die bij ons werkt zal daarmee moeten leren leven.”

Zeker bij de naam van Sam Rotsaert van Spirou Charleroi plaatst Verhoeven vraagtekens. “Rotsaert is niet aan de orde. Beghin en Oveneke krijgen onze steun en het is goed mogelijk dat ze hier volgend seizoen ook nog zijn. Het is nog veel te vroeg om al conclusies te trekken.”